Plastisch chirurgen: grote stap naar minder vuurwerkslachtoffers

De NVPC pleit al langer voor een vuurwerkverbod, net als veel andere medische organisaties. Van Drunen noemt het „een eerste stap naar een systeem waar het niet normaal is om mensen te bekogelen met zwaar vuurwerk”. De plastisch chirurg ziet bij elke jaarwisseling de ernstige verwondingen. „Elk jaar zijn zestig mensen een hele hand of een aantal vingers kwijt. Oogartsen moeten elk jaar vijftig kapotte ogen uit mensen halen. Dat is een groot verlies.”

Momenteel mogen mensen consumentenvuurwerk kopen en bij zich hebben. In sommige gemeenten geldt een lokaal vuurwerkverbod, maar afstekers kunnen alleen worden bestraft als handhavers hen op heterdaad betrappen. Een totaalverbod is volgens Van Drunen veel gemakkelijker te handhaven. „Als je alle winkels sluit die nu legaal vuurwerk verkopen, moet iedereen die vuurwerk wil hebben naar België of Duitsland gaan, of het laten importeren. Elke knal op straat is illegaal. Dat maakt het veel makkelijker om te handhaven.”

Van Drunen verwacht niet dat het verbod meteen werkt, maar hij trekt een vergelijking met het verbod op roken in de horeca. „Daar was in het begin veel weerstand tegen. Maar als je nu een restaurant inloopt, wordt daar nooit meer gerookt. Het heeft een paar jaar geduurd. Binnen twee of drie jaar is vuurwerk geen groot issue meer.”

Sommige gemeenten houden vuurwerkshows, zodat inwoners niet zelf vuurwerk afsteken. Dat kan volgens Van Drunen prima doorgaan. „Iedereen houdt van vuurwerk, daar is niets op tegen. Het is begeleid, en het gebeurt in veiligheid en schoonheid. Ga er in liefde naar kijken, maar ga niet politietje pesten of cobra’s gooien.”