Provincies gaan plaatsen van wolfwerende rasters meer stimuleren

Binnenland

De provincies zijn het eens geworden over een gezamenlijk wolvenplan met richtlijnen hoe ingegrepen kan worden bij incidenten tussen mensen, honden, vee en de wolf. Belangrijk punt daarin is dat dierhouders nog steeds een vergoeding krijgen na een wolvenaanval op hun vee, maar „in de toekomst” kan het zijn dat alleen nog wolvenschade wordt vergoed als er wolfwerende rasters zijn neergezet om dieren te beschermen. Ook komt er een Landelijk Informatiepunt Wolf waar mensen actuele informatie over wolven kunnen krijgen. Dat informatiepunt wordt opgezet in samenwerking met de rijksoverheid, meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO).