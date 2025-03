Vader zegt 12-jarige zoon in psychose te hebben doodgestoken

E. belde zondagmiddag 29 december zelf met de politie. Agenten vonden het slachtoffer in de woonkamer van de man, aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk. Het slachtoffer Gianny-Davey woonde in Amsterdam en was dat weekend op bezoek bij zijn vader.

„Dit is een niet te bevatten drama, waarbij dit sprankelende kind plotseling is weggerukt uit zijn omgeving, die hem heel erg liefhad”, zei de officier.

De verdachte zal worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Hij werkt daaraan mee. Volgens de officier zijn er aanwijzingen voor ernstige psychiatrische problematiek. Het onderzoek moet justitie meer zicht geven in de aard van die problematiek, de toerekeningsvatbaarheid en het risico op herhaling.

Het politieonderzoek is afgerond. De officier zei dat in de keukenla van de verdachte het mes is gevonden met daarop bloed van het slachtoffer. Op het shirt dat de verdachte tijdens de steekpartij droeg zat eveneens bloed van de jongen.

De advocaat van E. vermoedt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was. „Hij heeft gezegd dat hij volledig in de ban was van een psychose”, aldus de raadsman „Mocht uiteindelijk mijn cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard, dan past geen gevangenisstraf, maar een snelle plaatsing in een kliniek.”

Volgens zijn advocaat besefte E. pas in de gevangenis, waar hij werd behandeld door artsen en medicatie kreeg, dat hij zijn zoon was verloren door zijn eigen toedoen. „Hij heeft verschrikkelijk veel spijt en denkt aan de nabestaanden.”

De volgende zitting is op 12 juni.