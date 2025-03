Medische misstanden in vrouwengevangenissen aan orde van de dag

Daarnaast is onder meer specialistische zorg binnen de vrouwengevangenis niet toereikend en is er een gebrek aan gendersensitieve zorg. Ook krijgen vrouwen soms de verkeerde medicatie aangereikt door onoplettend gevangenispersoneel en vindt er overmatige toediening van kalmerende middelen plaats. De juridische stichting constateert verder dat er te weinig medisch personeel is in de gevangenis, vooral buiten kantooruren.

In de publicatie komen verschillende gedetineerde vrouwen en ex-gedetineerden aan het woord. Een van hen vertelt dat ze ondanks een ernstige darmaandoening alleen maar paracetamol kreeg en uiteindelijk in kritieke toestand op de operatietafel belandde.

Een ander vroeg constant om hulp, maar vond geen gehoor bij bewaarders. „Ze komen niet. Bij het uitsluiten ’s morgens lig ik al halfdood in mijn cel.” De vrouw blijkt een abces te hebben en wordt daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een derde vertelt dat er geen rekening werd gehouden met haar voedselallergieën waardoor ze dagen niets kon eten.

Om de problemen binnen de medische zorg in vrouwengevangenissen op te lossen, adviseert BCW onder meer om niet-noodzakelijke zorg niet langer uit te stellen en gekwalificeerd personeel in te zetten voor het bereiden en uitdelen van medicijnen aan gevangenen.

BCW gaat met het „misstandenboek” naar staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie.