De organist nam in de Bovenkerk in Kampen vier grote preludia’s en fuga’s op: BWV 546, BWV 544, BWV 548 en BWV 552. Daarnaast klinken vier koraalbewerkingen. Te weten ”O Mensch, bewein dein Sünde gross” BWV 622, ”Herr Gott, nun sleuss den Himmel auf” BWV 617, ”Dies sind die heil’gen zehn Gebot” BWV 678 en ”Vor deinen Thron tret ich hiermit” BWV 668.

In het cd-boekje verantwoordt Bunt zijn keus voor het Kamper orgel: „Als je de volwassen geworden Bach in zijn tijd plaatst, na Buxtehude en het Noord-Duitse orgeltype, maar anderzijds ook vóór de galante tijd, dan zoek ik naar een instrument dat zowel een helder en stoer plenum heeft, alsook een wat galante (fluiten-)dispositie. Dit vind je denk ik heel overtuigend in Kampen.”

De werken die op de cd staan verschijnen in de loop van de tijd als video op Bunts Youtubekanaal. BWV 546 is daar al te vinden.

Johann Sebastian Bach, Maurits Bunt, Bovenkerk Kampen; MARegis (REG031024); € 20,-; bestellen: maurits.nl.

