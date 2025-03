Zuid-Korea kampt met grootste bosbranden ooit; tot nu toe 27 doden

Het vuur verzwolg tot nu toe een 1.300 jaar oude boeddhistische tempel en bedreigt momenteel een historisch dorp.

De eerste branden ontstonden afgelopen zaterdag en inmiddels ging een gebied van circa 36.000 hectare in vlammen op. De combinatie van droogte en harde wind zorgt ervoor dat het vuur snel om zich heen grijpt. Er zijn meer dan vijfduizend brandweerlieden ingezet, maar zij hebben moeite de branden te blussen: de wind wakkert veel smeulende resten opnieuw aan tot natuurbranden.

In de regio Uiseong werd de 1.300 jaar oude boeddhistische Gounsa-tempel (Eenzame Wolktempel) volledig verwoest. Waardevolle en artistieke voorwerpen konden wel tijdig worden weggehaald. De tempel ligt geïsoleerd in een bergketen en is populair voor boeddhistische retraites.

Chaotisch

In de buurt van Andong is het vuur tot op enkele kilometers genaderd van het Hahoe Folk Village. Dit dorp werd in de vijftiende eeuw gesticht en trekt tegenwoordig een miljoen bezoekers per jaar, die de historische panden, klederdracht en gebruiken komen bekijken. Woensdag was er zo veel rook in het dorp dat brandweerlieden niet meer zonder masker konden ademen.

„Dit zijn de ergste natuurbranden ooit; we zetten alle middelen in om het vuur te stoppen” Han Duck-soo, waarnemend president Zuid-Korea

Een aantal burgers heeft kritiek geuit op de chaotische wijze waarop evacuatieroutes worden gecommuniceerd. Lokale overheden sturen onduidelijke of late berichten, waardoor veel mensen niet weten waar zij een veilig onderkomen kunnen zoeken. Autobedrijf Hyundai en meerdere Zuid-Koreaanse popartiesten en acteurs hebben forse bedragen gedoneerd aan de hulpdiensten in het land.

Waarnemend president Han Duck-soo sprak woensdag van „de ergste natuurbranden ooit” in de geschiedenis van Zuid-Korea. In 2000 en 2022 vonden eerder grote branden plaats, die respectievelijk 23.800 en 16.300 hectare in de as legden. Han zegt alle middelen in te zetten om het vuur een halt toe te roepen, maar vooralsnog staat nog altijd een groot landoppervlak in brand.

Politieke chaos

De politieke chaos in Zuid-Korea helpt niet mee aan een krachtige bestrijding van de natuurbranden. Afgelopen december riep president Yoon Suk-yeol een militaire noodtoestand uit, waarvoor hij diezelfde maand door het parlement werd geschorst als staatshoofd.

Na Yoons schorsing werd toenmalig premier Han Duck-soo interim-president, maar nog geen twee weken later werd ook hij door het parlement weggestuurd. Hierna werd minister van Financiën Choi Sang-mok waarnemend president.

Maandag bepaalde het Constitutioneel Hof dat de schorsing van Han ongrondwettelijk was, waardoor hij onmiddellijk weer interim-president werd.