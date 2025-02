Klimaatschade oorlog Oekraïne stijgt door gevechten en bosbranden

Buitenland

Drie jaar na de Russische invasie is de klimaatschade door de oorlog in Oekraïne uitgedrukt in geld opgelopen tot 42 miljard dollar. Dat hebben onderzoekers becijferd. De uitstoot van broeikasgassen die aan het conflict te wijten is, liep afgelopen jaar verder op door de oorlogshandelingen zelf, maar in toenemende mate ook door natuurbranden die uitbraken door de gevechten. Volgens het onderzoekscollectief is inmiddels bijna 230 megaton aan CO2 uitgestoten als gevolg van de oorlog. Dat is gelijk aan ongeveer anderhalf keer de uitstoot van heel Nederland.