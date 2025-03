VNG: voldoende geld voor gemeenten voor asielopvang is hard nodig

Binnenland

Het is „hard nodig” dat gemeenten genoeg geld ontvangen om asielzoekers op te vangen en dat ze kunnen meepraten over het beleid. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die reageert op een rapport van de Adviesraad Migratie (AM) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over het asielbeleid van het kabinet.