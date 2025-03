Voor BBB staat NAVO-lidmaatschap van Oekraïne nog niet vast

Dat standpunt wekte verbazing bij onder meer collega’s van Volt, D66 en coalitiegenoot VVD. „Het blijft een beetje onduidelijk”, zei Laurens Dassen van Volt. „We bekijken het van moment tot moment. We vinden het daarbij te voorbarig om conclusies te trekken dan wel een aantal beloftes neer te leggen als we nog niet weten hoe de wereld eruitziet over een bepaalde periode”, reageerde Oostenbrink.

De BoerBurgerBeweging gaat akkoord met toetreding van Oekraïne tot het militaire bondgenootschap als daar onder de NAVO-lidstaten consensus over is, maar nu is het „te voorbarig” om daarover te spreken, aldus de BBB’er.