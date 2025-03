Het probleem was dat de omroepinstallatie niet werkte. Als gevolg daarvan had het verkeer ongeveer tien tot vijftien minuten extra reistijd. Weggebruikers konden omrijden via de IJtunnel of de Gooiseweg en Wibautstraat.

Vorig jaar was de tunnel meerdere keren urenlang dicht door problemen met de tunnelbediening. De Piet Heintunnel verbindt het centrum van Amsterdam met de ringweg A10 Oost en geldt als hoofdader van het hoofdstedelijke wegennet.