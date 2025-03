Armenië zoekt de laatste jaren steeds meer toenadering tot het Westen. Het was lang een bondgenoot van Rusland, maar was teleurgesteld toen de Russen niet ingrepen bij een bliksemoffensief van Azerbeidzjan in 2023. Armenië verloor het gebied Nagorno-Karabach en vrijwel alle 100.000 Armeense inwoners sloegen op de vlucht.

Premier Nikol Pasjinjan zei daarna dat de alliantie met de Russen onvoldoende was en richtte zich tot de EU en de NAVO. Hij brak openlijk met de door Rusland geleide CSTO, een verbond van oud-Sovjetstaten die hebben beloofd elkaar te beschermen.

Later sloot Armenië zich aan bij het Internationaal Strafhof (ICC), wat tot onvrede leidde binnen het Kremlin. Het ICC had toen al een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin en zag de stap als provocatie.