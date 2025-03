Taiwan deporteert Chinese influencer die invasie wilde

De influencer Liu Zhenya is getrouwd met een Taiwanese man en heeft meerdere kinderen. Die zouden zijn achtergebleven op het eiland. Liu heeft meer dan een half miljoen volgers op videoapp Douyin en plaatste daar video’s over het leven in Taiwan. Ze toonde zich daarin ook opgetogen over het idee dat China de macht op het eiland zou kunnen overnemen. Het communistische China ziet het democratisch bestuurde Taiwan als eigen grondgebied.

China reageerde boos op de aanpak van Liu en verweet de Taiwanese regeringspartij „gezinnen uiteen te rukken”. De Taiwanese premier zei op zijn beurt tegen de pers dat „de vrijheid van meningsuiting grenzen heeft”.