Extra raadsvergadering in Sint-Michielsgestel na onrust over azc

Binnenland

SINT-MICHIELSGESTEL (ANP) - In Sint-Michielsgestel is donderdagavond een extra raadsvergadering over de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers in Berlicum, dat onderdeel is van die Brabantse gemeente. Over het voorgenomen azc, waar driehonderd opvangplekken moeten komen, ontstond de afgelopen periode veel onrust. Zo werd donderdagavond brand gesticht bij de locatie die de gemeente voor ogen heeft. Ook werden daar varkenspoten opgehangen aan een hek.