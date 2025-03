Een betrouwbare reparateur in de buurt vind je voortaan makkelijker

Het moet veel logischer en makkelijker worden om spullen te laten repareren, vindt de overheid. Nu bestel je al snel een nieuw apparaat om het de volgende dag te laten bezorgen. Een betrouwbare reparateur voor je kapotte stofzuiger, computerscherm of scheerapparaat? Vind die maar eens.

Een stap in de goede richting is het Nationaal Reparateursregister, dat donderdag officieel wordt gepresenteerd, met 300 erkende reparateurs verspreid door het land. „Zij zijn aantoonbaar vakbekwaam en repareren veilig en deskundig”, zegt Martin Hof. Als branchemanager consumentenelektronica bij Techniek Nederland staat hij aan de wieg van het register.

Nationaalreparateursregister.nl is niet zomaar een website. Het register komt voort uit Europese regels die consumenten het ”recht op reparatie” bieden, ook als de garantie verlopen is. Fabrikanten –zoals Philips, Siemens of Miele– zijn daarom verplicht om de reparateurs te voorzien van onderdelen, technische documenten en reparatiesoftware.

Ook is er een meldpunt, waar consumenten en fabrikanten twijfelachtige praktijken kunnen rapporteren.

Circulaire economie

Waarom komt de reparatie-economie zo moeizaam van de grond? Anjo Travaille schreef een rapport voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over consumentengedrag en de circulaire economie – dat is een samenleving met minder afval en meer hergebruik van spullen en materialen. „Onze hersenen zijn gericht op de korte termijn, door een snelle beloning ervaar je direct emotie. En emoties zijn de baas in onze hersenen”, zegt hij. „Circulair gedrag vereist veelal een extra inspanning.”

Dat het meer moeite kost om een product te repareren dan het nieuw te kopen, noemt Travaille een gemakskloof. Het reparateursregister moet die kloof een beetje dichten.

„In Nederland gooien we jaarlijks 21 kilo per persoon aan elektronica weg”, zegt staatssecretaris Chris Jansen (Milieu). „In totaal is dat een berg van 378 miljoen kilo per jaar. Vaak is dat onnodig afval.” Om reparatie te stimuleren wil hij ook circulaire ambachtscentra (milieustraat, kringloop en reparatiewerkplaats in één) en Repair Cafés ondersteunen.

Er zijn meer positieve ontwikkelingen, zegt Hof. Zo moeten fabrikanten vanaf juni op het energielabel vermelden hoe gemakkelijk hun smartphones en tablets te repareren zijn. Het gaat om een schaal van A tot E. „Dit helpt de klant te kiezen voor een duurzamer product. Er komt een vergelijkbaar label aan voor ovens, wasmachines en wasdrogers.”

En de reparatiekosten? Voorlopig komt er geen verlaagd btw-tarief voor de reparatie van huishoudelijke apparaten. Als het aan Techniek Nederland ligt, verstrekt de overheid waardebonnen om de reparatie-economie te stimuleren. Net als in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.