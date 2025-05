Beleggers zetten Meta en Coinbase lager na nieuws over bedrijven

Meta leverde ruim 2 procent aan beurswaarde in. Volgens The Wall Street Journal hebben Meta-ingenieurs moeite het AI-model te verbeteren. De release was al uitgesteld tot juni. Nu zou dit zijn verschoven naar de herfst of later.

Het aandeel Coinbase zakte dik 7 procent. Het bedrijf wordt gechanteerd door hackers die klantgegevens hebben gestolen. Ze eisen 20 miljoen dollar. Coinbase zegt het losgeld niet te zullen betalen en schat dat het incident het bedrijf tot 400 miljoen dollar kan kosten om op te lossen. Daarnaast meldde The New York Times dat de SEC al langer onderzoekt of Coinbase in eerdere publicaties onjuiste gebruikersaantallen heeft gemeld.