Ziekenhuizen en bonden praten weer over nieuwe cao

De FNV had vorige week aangekondigd dat ziekenhuispersoneel in het hele land half april een dag lang gaat staken. Het is nog niet duidelijk of die acties doorgaan.

FNV-bestuurder Elise Merlijn zegt in een verklaring dat er „nog wat belangrijke dingen” ontbreken in het eindbod. „Het is nu aan de NVZ om ons over de streep te trekken. Daarvoor moet er onder andere een omkleedvergoeding komen en geen verslechtering van de overwerkregeling.” Volgens de FNV stellen de ziekenhuizen voor om de salarissen in twee jaar met 8 procent te verhogen.