Friesland wil meer ruimte voor maatregelen tegen wolf

Volgens de provincie zijn er in de eerste maanden van dit jaar 69 meldingen gedaan van aanvallen op landbouwhuisdieren in Friesland. „Dat maakt dat er een constante vrees onder dierhouders is. Maar ook onder inwoners. De wolf wordt steeds vaker in bewoond gebied gezien, waardoor het gevoel van onveiligheid toeneemt”, zegt gedeputeerde Matthijs de Vries.

In de huidige situatie zet de provincie in op het voorkomen van wolvenschade, onder meer door het verstrekken van subsidies voor wolfwerende hekken, het geven van voorlichting en het aanstellen van een wolvenconsulent. Volgens De Vries is dat niet voldoende. Daarom willen de provincie en de gemeenten meer perspectief als het gaat om beheer van de wolf.

Ook vragen ze om een nieuwe beoordeling van de omvang van de wolvenpopulatie in Centraal-Europa. „De wolven in Nederland zijn onderdeel van die populatie. Als alle deelpopulaties in Centraal-Europa bij elkaar worden opgeteld is er op dit moment volgens provincie en gemeenten sprake van een gunstige staat van instandhouding.” Dat betekent dat er voldoende wolven zijn om de soort in stand te houden.

In een vergadering van het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt donderdag het nieuwe wolvenplan van de provincies besproken.