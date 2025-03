Steun gloort voor aanpak cellentekort Coenradie

De Tweede Kamer stemde dinsdag op initiatief van coalitiepartij BBB over de door haar voorgestelde noodmaatregel: een bepaalde groep gedetineerden indien nodig veertien dagen voordat ze hun celstraf volledig hebben uitgezeten naar huis sturen.

De voor- en tegenstanders hielden elkaar daarbij in evenwicht: 74 voor, 74 tegen.

Voor Coenradie biedt die uitkomst perspectief. Volgende week doet de Kamer de stemming nog een keer over en als de stemmen dan opnieuw staken, is het BBB-voorstel om de maatregel in te trekken daarmee verworpen. Die kans is reëel.

Strikt genomen kan een bewindspersoon een aangenomen motie naast zich neerleggen. Hij of zij riskeert dan echter wel dat een Kamermeerderheid hem of haar naar huis zal sturen via een motie van wantrouwen. Zowel PVV als BBB gaven dinsdag echter aan niet naar een dergelijk paardenmiddel te zullen grijpen. Dat, in combinatie met de patstelling die zich in de Tweede Kamer aftekent, betekent vrijwel zeker dat Coenradie verder kan met haar beleid.

NSC was dinsdag de enige coalitiepartij die besloot achter de staatssecretaris te gaan staan. Kamerlid Faith Bruyning zei dat het blokkeren van Coenradies plan van aanpak geen structurele oplossing is voor het cellentekort. De oppositiepartijen spuwden voor de stemming hun gal over de poging van BBB Coenradie de voet dwars te zetten. Zo spraken de woordvoerders van SP en ChristenUnie uit dat zij het probleem van het cellentekort ook maar had geërfd van haar voorgangers. Ook prezen zij haar moed om achter de cipiers te gaan staan.

D66 en CDA uitten zich in soortgelijke bewoordingen. Ook hekelden zij het feit dat de coalitiepartijen tijdens de formatie geen geld voor extra gevangenispersoneel hebben vrijgemaakt.