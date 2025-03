Coenradie heeft „twee knoppen” waar ze aan kan draaien, zei ze in een debat over de gevangenissen. „Aan de voorkant minder mensen oppakken of aan de achterkant meer mensen heenzenden.” Het plan om mensen eerder vrij te laten, is volgens de staatssecretaris de minst slechte optie. Ze zet ook in op andere maatregelen om cellen beschikbaar te maken, en maakt duidelijk dat die opties verder uitgeput zijn.

„Nu is de Kamer aan zet”, zei Coenradie na afloop van het debat. Binnenkort krijgen Kamerleden de gelegenheid om moties over de gevangenissen in te dienen. „Ik weet hoe grillig de politiek is. Dus ik laat nu ook even de tijd zijn werk doen.” Ze durft tegenover het ANP nog niet te zeggen of ze verwacht dat PVV, VVD en BBB van mening veranderen. „Ik ga daar geen oproep voor doen.”