Hornbach ontvangt meer klanten en vergroot marktaandeel

Economie

Hornbach heeft zijn marktaandeel in Nederland vorig jaar verder uitgebreid van 27,1 procent naar gemiddeld 28,1 procent. Dat heeft de doe-het-zelfketen dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van de voorlopige jaarresultaten. Volgens Hornbach is het aantal klanten in 2024 opnieuw gestegen, zowel in fysieke winkels als online.