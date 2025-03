Zware aardbeving voor kust van Nieuw-Zeeland

De beving werd door duizenden Nieuw-Zeelanders tot op het Noordereiland gevoeld, is te zien op de site van Geonet. Het is nog niet duidelijk of er schade is of gewonden zijn.

Nieuw-Zeeland wordt vrijwel dagelijks door aardbevingen getroffen. Er waren in het afgelopen jaar meerdere zware bevingen, waarbij niet altijd schade ontstaat. In februari 2011 werd Christchurch getroffen door een zware beving waarbij 185 mensen om het leven kwamen.