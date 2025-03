EPO ziet aantal patentaanvragen stabiliseren na jaren van groei

Het bureau ontving vorig jaar in totaal 199.264 verzoeken, ongeveer 200 minder dan een jaar eerder. Daarvan waren 7054 afkomstig van Nederlandse bedrijven en uitvinders, slechts drie minder dan in 2023. Het aantal patentaanvragen uit Europa steeg met 0,3 procent, terwijl de verzoeken van buiten Europa met 0,4 procent afnamen. De Verenigde Staten blijven verreweg de grootste speler met bijna 48.000 aanvragen in 2024, 0,8 procent minder dan het jaar daarvoor.

De meeste aanvragen uit Nederland ontving het EPO voor patenten voor medische technologie, 792 in totaal. Dit vakgebied werd gevolgd door elektrische machines, apparaten en energie (654 aanvragen). De meeste aanvragen hiervoor gaan over uitvindingen die betrekking hebben op schone energie.

Net als voorgaande jaren kwamen veruit de meeste patentaanvragen uit Noord-Brabant, 3575 in totaal, waarvan 2502 uit Eindhoven. Dat komt vooral omdat Philips opnieuw de grootste aanvrager uit Nederland was. De Brabantse stad staat op de derde plaats op de ranglijst voor Europese steden, onder München en Parijs. Op de wereldranglijst neemt Eindhoven de negende plaats in.