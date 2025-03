Chinese auto’s rukken op: ook de export naar Europa neemt toe

De Verenigde Staten, Canada en Europa hebben importheffingen ingevoerd. Dat remt de opmars van Chinese auto’s in die landen. Maar elders winnen Chinese autobouwers snel terrein. Waar in het verleden Japanse en Zuid-Koreaanse auto’s delen van de wereld veroverden, geldt dat nu voor Chinese automobielen.

China is al jaren de grootste autoproducent ter wereld: 35 procent van alle auto’s die vorig jaar werden gemaakt, rolden in China van een band. Ruim 27 miljoen personenauto’s werden er gemaakt. Met bestelwagens, trucks en bussen erbij kwam de totale autoproductie uit op 31 miljoen exemplaren.

Het gros van die auto’s blijft in China. Ooit kochten Chinezen graag Europese auto’s. Maar steeds vaker kiezen Chinezen voor een wagen van eigen makelij: 65 procent van de auto’s die in China werden verkocht, waren in China gemaakt. Europese auto’s zijn uit: in een jaar tijd daalde de import van Europese auto’s met 25 procent naar 271.000 auto’s. Volkswagen, dat veel auto’s in China zelf maakt, zag zijn afzet fors teruglopen.

Chinezen rijden ook steeds vaker elektrisch. Het land produceerde vorig jaar 12,8 miljoen elektrische auto’s en plug-inhybrides: bijna 42 procent van het totale aantal verkochte auto’s heeft een stekker. In Nederland lag dat percentage vorig jaar op 34.

De BYD Yangwang U9 is een elektrische sportwagen van de Chinese autofabrikant Build Your Dreams (BYD). beeld AFP, Roslan Rahman

De export van Chinese elektrische auto’s naar het buitenland neemt rap toe

Steeds vaker vinden Chinese auto’s hun weg naar het buitenland. In 2020 exporteerde China 1 miljoen auto’s. Vorig jaar waren dat er volgens de Chinese Associatie van Autofabrikanten 4,9 miljoen en 5,8 miljoen als commerciële voertuigen worden meegerekend. Het zijn vooral auto’s die op benzine rijden. Maar ook de export van volledig elektrische auto’s (ruim 900.000) en plug-inhybrides (rond de 400.000) neemt rap toe.

De meeste auto’s die China exporteert, gaan naar Rusland: ruim 950.000 stuks. Dan volgt Mexico. België was goed voor 247.000 auto’s: die werden vervolgens doorgevoerd naar andere EU-landen. Ook elders winnen de Chinezen terrein. In Brazilië bijvoorbeeld, waar Chinese auto’s een marktaandeel hebben van 7 procent.

BYD, een van de grootste Chinese autobouwers die ook in Nederland aan de weg probeert te timmeren, bouwt er een fabriek waar eerst 150.000 en later 300.000 auto’s per jaar zullen worden gebouwd. De fabriek staat in de buurt van de plek waar Ford tot 2021 auto’s maakte. Ook Great Wall, een ander Chinees merk, gaat in Brazilië produceren, meldde persbureau Bloomberg vorige week. Het gaat dat doen in een fabriek die is overgenomen van het Duitse Daimler-concern.

De pick-uptruck Poer van de Chinese autofabrikant Great Wall Motor (GWM). beeld GWM

De Chinese merken zetten in Brazilië vooral in op e-auto’s. In 2015 werden stekkerauto’s gevrijwaard van importheffingen van 35 procent, die tot dan toe voor alle buitenlandse auto’s golden. Ook Thailand kent geen heffingen meer op buitenlandse stekkerauto’s. Daarbij ontvangen stekkerautokopers subsidie. Het marktaandeel van e-auto’s is daardoor in Thailand opgelopen naar 10 procent, en de meeste e-auto’s komen uit China. Ook in Chili (marktaandeel rond de 33 procent) en Zuid-Afrika zijn Chinese auto’s in trek.

De concurrentie merkt dat. De Japanse merken Subaru en Suzuki stoppen met hun productie in Thailand, Nissan verlaagt de productie.

Vooral in Afrika en het Midden-Oosten zal het marktaandeel van Chinese auto’s flink oplopen

Gaan die ontwikkelingen door? De verwachting is van wel. Vooral in Afrika en het Midden-Oosten zal het marktaandeel van Chinese auto’s flink oplopen. In Azië waarschijnlijk ook. De reden? Ze zijn kwalitatief goed en vaak (veel) goedkoper dan niet-Chinese merken. Dat zou te maken kunnen hebben met staatssubsidies van de Chinese overheid.

Al verloopt niet alles even soepel. Eind december werd de bouw van de BYD-fabriek in Bahia, Brazilië, stilgelegd. Volgens Braziliaanse inspecteurs waren de omstandigheden waarin de (Chinese) bouwvakkers moesten werken dermate beroerd dat ze deden denken aan de periode van de slavernij.