Twee glas-in-loodramen terug in Mariakapel Oude Kerk Amsterdam, en ander plaatselijk kerknieuws

Oude Kerk Amsterdam

Na vijf jaar restauratiewerk zijn twee iconische glas-in-loodramen terug in de Mariakapel van de Oude Kerk in Amsterdam. Tot en met 5 mei kunnen bezoekers de veelkleurige vensters van dichtbij bekijken en de terugplaatsing direct meemaken.

Het zogeheten Crabethraam (1555) dateert uit de rooms-katholieke periode van de kerk. In die tijd verbeeldden ramen heiligen en religieuze voorstellingen. Het raam van de beroemde glasschilder Dirck Crabeth uit Gouda toont het sterfbed van Maria.

Na de overgang van Amsterdam naar het calvinisme in 1578 werden belangrijke politieke en historische gebeurtenissen weergegeven. Het Tweede Burgemeestersraam (1761-1806) is daar een voorbeeld van. De Oude Kerk noemt het „een visueel archief van de stad Amsterdam”. Het raam is een overzicht van wapenschilden van burgemeesters en stadsbestuurders, aanvullend op het Eerste Burgemeestersraam in de zuidbeuk van de kerk, en biedt inzicht in het stedelijk bestuur van de 18e en 19e eeuw.

De twee ramen werden in 2019 verwijderd voor restauratie omdat de eeuwenoude fundering van de Oude Kerk druk en spanning op de muren veroorzaakt. In een gespecialiseerd atelier zijn ze met de grootste zorg gereinigd, hersteld en opnieuw ingelijst in een innovatief framesysteem. Dat maakt meebewegen bij eventuele toekomstige verzakkingen mogelijk, zodat de ramen duurzaam bewaard blijven.

Kerk Ballum

De voormalige hervormde kerk in Ballum op Ameland is verkocht, samen met de pastorie ernaast. De nieuwe eigenaren, een echtpaar dat in het dorp bekend is van een eetcafé, een boektiekhotel en een winkel, zijn met de gemeente Ameland in overleg over de herbestemming.

Het echtpaar wil in de kerk ruimte bieden aan begeleide dagbesteding voor jongeren, jongvolwassenen en ouderen. Het gebouw kan verder worden benut voor sociale en culturele activiteiten en het lokale verenigingsleven. Trouw- en rouwdiensten in de kerk blijven mogelijk. In de pastorie worden waarschijnlijk vijf eenheden voor begeleid wonen gerealiseerd.

Het kerkgebouw was al enkele jaren niet meer voor de eredienst in gebruik. De kerk, die nu nog eigendom is van de hervormde gemeente op Ameland, werd in 1832 gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse slotkapel. Het pronkstuk in de kerk is een Renaissancekansel uit 1604, die oorspronkelijk werd vervaardigd voor de in 1771 afgebroken Grote Kerk in Harlingen.

Luciakerk Ravenstein

De provincie Noord-Brabant heeft een subsidie van 400.000 euro toegekend voor de renovatie en herbestemming van de voormalige rooms-katholieke Luciakerk in Ravenstein. Het geld wordt vooral besteed aan de restauratie van de dakconstructie.

Stichting Anna Lucia Ravenstein, die de kerk beheert, begint dit jaar met activiteiten in het gebouw. „De rode draad is beleving, bezieling en bezinning. Denk hierbij aan theatervoorstellingen, exposities, concerten, vergaderingen en symposia en zeker ook dat wat hoort bij het leven, zoals trouwen of een uitvaart.” De opbrengsten uit de activiteiten worden besteed aan onderhoud van de kerk. „Als stichting hebben we maar één doel: van Lucia een plek van betekenis voor de toekomst maken, of beter gezegd: te laten blijven.”

De Luciakerk, die werd gebouwd in 1735, is sinds eind 2016 gesloten. Toen dreigde pleisterwerk naar beneden te komen. Het parochiebestuur verkocht de kerk aan de stichting.