Start Foundation verdubbelt crowdfunding Utrechters in bijstand

Het initiatief van Collectief Kapitaal en de gemeente Utrecht is bedoeld om 350 Utrechters in de bijstand die parttime werken een jaar lang financieel te ondersteunen. De campagne om 350.000 euro op te halen loopt nog tot 15 april. Om ook het nieuwe doelbedrag te halen is nog ongeveer 40.000 euro extra nodig.

Volgens de gemeente zijn er bijna 350 Utrechters die parttime werken en die te maken hebben met wisselende inkomsten. Daardoor komen zij in de knel met het verrekenen van de bijstand.

Nadat het oorspronkelijke streefbedrag, bedoeld om 100 van de 350 Utrechters te helpen, al binnen tien dagen was ingezameld, werd het streefbedrag verhoogd om de hele groep hulp te kunnen bieden. De Start Foundation is een organisatie die zich inzet om de arbeidsmarkt eerlijker en beter te laten functioneren.