DNB-baas Klaas Knot wijst opnieuw op voordelen van eurobonds

„We praten over defensie. Dat is een publiek goed. Dat betekent dat andere landen meeprofiteren van wat wij eraan doen. Maar dat wij ook meeprofiteren van wat andere landen eraan doen. Dus dat moet je samen doen”, gaf hij aan. Donderdag zei Knot al dat de Nederlandse politiek een beetje hyperventileert over een mogelijke uitgifte van eurobonds. „De keuze voor dit soort financieringsinstrumenten is aan de politiek, daar wil ik niet in komen. Maar ik vind wel dat die keuze gebaseerd moet zijn op een rationele afweging.”

Europese leiders hebben afgelopen week nog geen conclusie getrokken over de manier waarop hun defensieplannen moeten worden gefinancierd. De Europese Commissie wil onder meer leningen verstrekken aan lidstaten zodat zij defensiematerieel kunnen kopen of produceren. Dat zou gaan om een bedrag van 150 miljard euro. In de Nederlandse politiek is al langer weerstand tegen gemeenschappelijke schulduitgifte omdat dit voor Nederland tot een hogere rentelast zou leiden.

Volgens Knot zou 150 miljard euro aan gezamenlijke leningen betekenen dat Nederland enkele tientallen miljoenen euro’s meer kwijt is. „Dat is geld waarmee je op de begroting andere dingen kunt doen. Maar ik vraag dan wel al even aan de Tweede Kamer, welk probleem heeft u liever op uw bord? Een begrotingsprobleem van enkele tientallen miljoenen? Of het probleem van toch onvoldoende afschrikwekkende werking van onze defensie? En meneer Poetin die een serieuze beweging richting de Baltische Staten zou maken?”