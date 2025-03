Duizenden demonstreren in Amsterdam tegen racisme en fascisme

Actievoerders dragen bordjes met teksten als ‘Never Again’ en ‘Feit of Faber?’ Ook lopen mensen met Palestijnse vlaggen. Volgens coördinator van het Comité 21 Maart Abdou Menebhi zijn er op de Dam „burgers die moe zijn van deze regering”, die volgens hem bezig is met „antidemocratische maatregelen tegen moslims en asielzoekers”, verwijzend naar de nieuwe asielwetten. Het kabinet zet verschillende groepen tegen elkaar op, vindt Menebhi.

Op het podium verduidelijkt een spreker van Kick Out Zwarte Piet dat dit jaar het thema fascisme is toegevoegd aan de jaarlijkse demonstratie tegen racisme. Haar oproep „weg met dit racistische en extreemrechtse kabinet” kan rekenen op applaus. Ook Mitchell Esajas van dezelfde organisatie houdt een toespraak. Hij memoreert het grote protest tegen racisme van 2020, ook op de Dam. „Helaas horen we nog steeds de echo’s van het koloniale verleden. Dat moet stoppen.”

Volgens Menebhi, die naast het podium op de Dam staat, is de opkomst dit jaar een stuk groter dan vorige jaren. In 2024 kwamen er volgens hem zo’n 2000 mensen op het protest af, het jaar daarvoor enkele honderden.

De demonstratie wordt jaarlijks georganiseerd door het Comité 21 Maart. Dat is vernoemd naar de internationale dag van de strijd tegen racisme. Ook andere organisaties zijn bij het protest betrokken, zoals Amnesty International, Kick Out Zwarte Piet, het Nederlands Palestina Komitee, Een Ander Joods Geluid en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie.