Een groot, bruin obstakel komt in ons blikveld als we nog maar net op het Parlevinkerspad lopen. Het lijkt een beetje op een bruggetje. Een informatiebord vermeldt dat het een wip is, een hefwerktuig waarmee sluisdeuren op de wal konden worden getakeld voor een onderhoudsbeurt. De wip staat nu half in het gras en half boven een sloot. Vroeger was hier een drukbevaren kanaal, met richting de Westerschelde de Middensluis. In 1872 kwam de Kleine Sluis erbij, en vanwege de grote bedrijvigheid op de waterweg in 1916 de Grote Sluis, geopend door koningin Wilhelmina.

Een passant met een hond knoopt een praatje aan. Hij woont z’n hele leven al in Hansweert en was een parlevinker. „Waar nu mijn flat staat, voer ik vroeger”, wijst hij. „Parlevinkers verkochten vanaf hun boot levensmiddelen. Ik zat in de olie.” De aanleg van de Schelde-Rijnverbinding en nieuwe sluizen in 1985 maakten het scheepvaartverkeer, de sluizen én de parlevinkers bij Hansweert overbodig.

We lopen verder, door Hansweert, en gaan dan richting de dijk langs de Westerschelde. Meeuwen krijsen. Links in de berm doemt een schutting op, gemaakt van robuuste palen. Er zitten kijkgaten in, waardoor je vogels kunt spotten in het natuurgebied. Vooralsnog zijn er vooral veel ganzen te zien. Af en toe vliegen er een paar schreeuwend weg. Het is eb en op het drooggevallen strand ligt een scheepswrak. Veel is er niet meer van over, maar de boeg steekt nog trots vooruit. Het wrak biedt nu een thuis aan schelpdieren.

Om de bocht staan veel bankjes. ’s Zomers zitten ze vol met mensen die kijken naar de enorme zeeschepen die hier vlak langs de oever varen.

Even verderop staat een bronzen kunstwerk in de vorm van een boom. Wie dichterbij komt, ontdekt een gezicht. Het is een man die de armen uitstrekt. Een informatiebordje vertelt dat het de profeet Amos verbeeldt. „Hij waarschuwde tegen de vernieling van het leven. Nog klinken zijn woorden. Ze staan in de Bijbel.” Het kunstwerk maakt deel uit van een serie beelden van een protestbeweging tegen de vervuiling van de Schelde.

De wandelroute leidt langs de oude sluizen en dan over de deuren van de Kleine Sluis. Waar voorheen het water stroomde, wuiven nu lange rietpluimen. De hendels waarmee de sluisdeuren geopend of gesloten werden, staan al jaren werkeloos in dezelfde positie. Aan weerszijden van de sluis staan ronde, witte hokjes, waar de sluiswachter kon schuilen tegen weer en wind.

Het laatste stukje van de route gaat weer door het dorp. Of de tocht volledig begaanbaar is, valt per keer te bezien. Aan de dijk wordt namelijk hard gewerkt om de kust sterker te maken tegen de stijgende zeespiegel. Maar verdwalen zul je niet snel in dit gehucht.