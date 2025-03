Pittig rondje Rotte

Natuurlijk wist ik dat je in de driehoek Gouda-Rotterdam-Zoetermeer tal van mooie plekjes hebt. Ik kom hiervandaan. Maar toch heeft het een speciale dimensie om nu eens een tocht te fietsen die een ander voor je heeft uitgezet. Fietsnetwerk.nl in dit geval.

De Molenviergang bij Zevenhuizen. beeld RD

Officieel start de tour, die de Rotte als rode draad heeft, bij Zoetermeer, maar wij kiezen ervoor aan de andere kant te beginnen, bij Nieuwerkerk aan den IJssel. En dus is de Zevenhuizerplas de eerste bezienswaardigheid die we tegenkomen. Een zandwinningsplas, waar je in de zomer heerlijk kunt recreëren, en waar naar verluidt vanaf het voorjaar de nodige vogels te zien zijn. Vandaag is het daar met een gevoelstemperatuur van een paar graden waarschijnlijk te koud voor.

Even later rijden we langs de Rotte, het riviertje waar de stad Rotterdam zijn naam aan dankt en die begint bij het dorpje Moerkapelle. Er staat deze vrijdag in februari een straffe wind, waardoor het flink trappen is. Maar er is genoeg te zien. Helemaal als we bij de Eendragtspolder komen en links de Rottemeren opdoemen. Hier heb je toch nauwelijks het idee dat je je tussen de drukke snelwegen A12 en A20 bevindt. Overal water, akkerland, riet en ruimte. En in strenge winters kun je hier heerlijk schaatsen, weet ik uit ervaring.

De rand van het Bentwoud, bij Moerkapelle. beeld RD

Verderop, bij Zevenhuizen, trekt de Molenviergang de aandacht. Boeiende bouwsels uit vervlogen tijden, die echter nog altijd tot de verbeelding spreken. En warempel, ter hoogte van zwembad de Koornmolen is er zelfs een klein natuurreservaat, het Koornmolengat. In de zomer kun je er rondleidingen krijgen, lees ik. Toch maar een keer terugkomen.

Als we onder de A12 door zijn gegaan, wordt het bij het gehucht Kruisweg en de stad Zoetermeer steeds drukker. Hier is de rust van vroeger, toen Zoetermeer nog een dorp was, ver te zoeken. Maar even later rijden we toch de natuur weer in. Het Bentwoud mag dan nog jong zijn, het is een uniek stukje natuur midden in de Randstad. Dorpen als Boskoop, Benthuizen en Moerkapelle kunnen dan toch maar bogen op een bos in hun achtertuin.