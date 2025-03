Fries Museum geschrokken van meldingen wangedrag oud-directeur

„De verhalen over het grensoverschrijdend gedrag raken ons diep”, aldus het Fries Museum. „De hele organisatie staat volledig achter de vrouwen die meldingen hebben gedaan. Hun moed om zich uit te spreken - bij de Raad van Toezicht, in sommige gevallen eerder al bij Callens zelf, en nu ook in de media - is bewonderenswaardig. Wij zijn geschrokken van hun verhalen en van de impact die het op hen heeft gehad.”

Het Fries Museum deelt dat „met wederzijdse instemming” van Callens is gekozen voor zijn vertrek en een mediastilte. „Dit besluit is goed doordacht genomen, maar achteraf gezien was meer openheid vanaf het begin de betere keuze geweest”, aldus het museum.

Eerder deelde de Kunstenbond, de vakbond voor mensen in de creatieve sector, een onafhankelijk onderzoek te willen naar het vertrek van Callens. Het Fries Museum laat weten dat „serieus” te overwegen. „Een externe blik kan ons namelijk helpen het complete plaatje te krijgen.”