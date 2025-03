Koninklijke Bibliotheek en CPNB gaan samen digitaal lezen promoten

Het digitaal aanbod van de online Bibliotheek wordt een vast onderdeel van de verschillende leesbevorderingscampagnes van Stichting CPNB. De inspanningen zijn gericht op jeugd, jongeren en volwassenen die weinig lezen.

Het partnerschap is een voortzetting van de samenwerking die sinds 2015 bestaat. De KB droeg vanaf dat jaar al financieel bij aan de Nederlandse Kinderjury van de CPNB. In de jaren daarna verbreedde de samenwerking zich naar de promotie van het digitaal lezen in landelijke campagnes. Met het meerjarig partnerschap kunnen CPNB en KB ”structureel bouwen aan de leescultuur in Nederland”.

KB en CPNB zullen samenwerken voor De Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek, de Nominaties Beste Boek voor Jongeren, de campagne Heel Nederland Leest en de campagne Zomerlezen.

Waar mogelijk zal het aanbod van de online Bibliotheek aansluiten op deze campagnes.

De partijen onderzoeken ook een mogelijke samenwerking met Hebban in de Klas.