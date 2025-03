Amsterdam gebruikt scheiding kerk en staat als schaamlap

Opinie Commentaar

Migrantenkerken in grote steden hebben vaak grote moeite om geschikt onderdak te vinden. Deels heeft dat te maken met gebrek aan geld waardoor ze beschikbare (kantoor)ruimten niet kunnen huren of leegstaande kerkgebouwen niet kunnen kopen. Voor een ander deel gaat dat om gebrek aan locaties in stadswijken waar woon- en vergaderruimte schaars is.