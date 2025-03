Vrije energie: fantasie of duurzame energie van de toekomst?

Mensen die geloven dat er zoiets bestaat als vrije energie worden vaak gezien als zweverige alternatievelingen. In feite wordt vrije energie al eeuwenlang gebruikt. Windenergie bijvoorbeeld werd en wordt gebruikt om zeilschepen voort te stuwen en water- en korenmolens aan te drijven. Elektriciteit opwekken uit zonne-energie is relatief nieuw. Het probleem is echter dat zon en wind niet altijd beschikbaar zijn.

Met 800 passagiers over de oceaan vliegen was vroeger ondenkbaar. beeld AFP, Adrian Dennis

Het idee van vrije energie suggereert een continu beschikbare, onuitputtelijke en kosteloze energiebron. Deze bron zou in staat zijn om 24/7 energie te leveren, zonder afhankelijk te zijn van brandstof of een andere energiedrager. De aan de TU Eindhoven afgestudeerde Karsten van Asdonk schreef een zeer toegankelijk boek over vrije energie met de titel Energie in overvloed.

Jan Zijderveld. beeld Cees van der Wal

Binnen de gevestigde wetenschap bestaat veel scepsis over vrije energie, want het bestaan ervan zou in strijd zijn met natuurkundige wetten. Daarnaast zou vrije energie ervoor kunnen zorgen dat bedrijven die geld verdienen aan fossiele brandstoffen failliet gaan. Desondanks blijven enthousiastelingen zoeken naar manieren om vrije energie te realiseren. Ze wijzen erop dat er in de geschiedenis van de wetenschap vaak nieuwe ontdekkingen zijn gedaan die aanvankelijk als ondenkbaar werden beschouwd, maar die later de basis legden voor vooruitgang.

De briljante natuurkundige Nikola Tesla heeft een eeuw geleden in de Verenigde Staten diverse concepten bedacht om fossielvrij energie op te wekken. Helaas besloot zijn belangrijkste financier, die belangen had in de olie-industrie, de geldkraan dicht te draaien. Tesla geloofde ook in de mogelijkheid van het benutten van kosmische energie. Zonnepanelen zetten een vorm van kosmische straling om in elektriciteit. Inmiddels vinden wij dit normaal.

In generatoren wordt met magnetisme al decennialang elektriciteit opgewekt. Als er een aandrijfmotor kan worden ontwikkeld waarin magneten elkaar op het juiste moment afstoten en aantrekken, is het ook op die manier mogelijk om fossielvrij elektriciteit te produceren. Vijftien jaar geleden demonstreerde de Turkse uitvinder Muammer Yildriz een magneetmotor op de Technische Universiteit van Delft. Hij haalde deze, nadat de motor een tijd had gedraaid, voor de mensen in de zaal uit elkaar om te laten zien dat er geen bedrog in het spel was. Een filmpje hiervan is op internet te vinden.

Helaas is het daarna stil geworden. Te veel verstoring van gangbare verdienmodellen misschien? Is vrije energie luchtfietserij? Ik denk het niet. Er is zoveel in de schepping waar we niet van weten. En veel van wat we nu normaal vinden, was begin vorige eeuw ondenkbaar. Bijvoorbeeld dat we met 800 passagiers aan boord over de oceaan vliegen.

Veel van wat we nu normaal vinden was begin vorige eeuw ondenkbaar

De auteur is energieadviseur