Brits apparaat op zonne-energie zet CO2 uit lucht om in brandstof

„Als we dit soort apparaten op grote schaal kunnen maken, dan kunnen ze twee problemen tegelijk oplossen: we halen (CO2) uit de atmosfeer en creëren een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen”, legt hoofdonderzoeker Sayan Kar uit in een verklaring. Dat vinden hij en zijn collega’s te verkiezen boven het afvangen en ondergronds opslaan van het broeikasgas dat het meeste bijdraagt aan de huidige klimaatverandering. „Wat als we in plaats van CO2 in de grond te pompen er iets nuttigs van zouden maken?”

De reactor zuigt ’s nachts koolstofdioxide op met speciale filters, een beetje zoals een spons water opneemt. Overdag wordt het gas met behulp van de straling van de zon verhit. Een geleidend poeder brengt vervolgens een chemische reactie op gang, waarmee de opgevangen CO2 wordt omgezet in syngas. Het apparaat is voorzien van een spiegel om meer zonlicht te bundelen.

Brandstoffen die op deze manier worden gemaakt, zijn CO2-neutraal. Bij het verbranden ervan komt de CO2 weer vrij, maar anders dan bij olie, gas en steenkool worden op deze manier dus geen extra broeikasgassen aan de atmosfeer toegevoegd.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Nature Energy.