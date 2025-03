Eurocommissaris: Kunstmatig inkrimping veestapel versnellen is niet de weg voorwaarts

Dat zei Eurocommissaris voor Landbouw Christophe Hansen donderdag in gesprek met Tweede Kamerleden van de landbouwcommissie.

„Mijn moeder is uit Limburg, maar it is beter het in Engels te doen”, zei de Luxemburgse christendemocraat aan het begin van het gesprek. Kamerleden konden wel vragen stellen in het Nederlands.

Is Hansen het met haar eens dat er grote veranderingen in de landbouw nodig zijn?, wilde Kamerlid Laura Bromet (GL-PvdA) weten. Boeren zijn zich zeer bewust van de uitdagingen op het gebied van natuur- en biodiversiteitsbescherming en klimaatverandering, reageert de Eurocommissaris. Hansen keert zich tegen het zogeheten ”one size fits all”, oftewel: in heel de EU krijgen boeren te maken met dezelfde regels.

Een voorbeeld daarvan is de Europese norm die geldt voor het uitrijden van dierlijke mest: die is in heel de EU gelijk, van Portugal tot Finland. Nederland wil opnieuw een uitzondering te bedingen om boeren de mogelijkheid te geven meer mest uit te rijden, de zogeheten mestderogatie. Daar gaat Hansen echter niet over, maar zijn milieucollega Jessika Roswall.

Hansen is voorstander van de „nodige flexibiliteit” voor EU-landen, maar daar hoort wel verantwoordelijkheid bij. De doelen zijn wat hem betreft glashelder. Maar de visie op de weg daar naartoe is met de nieuwe Europese Commissie veranderd, zegt hij. Die zit meer aan de kant van de technologische ontwikkeling, aldus Hansen.

Bedreigend

„Als we nu niet van richting veranderen en weer meer mensen aantrekken in de agrarische sector, zal het in de toekomst een groot probleem zijn om voedselsoevereiniteit te verzekeren”, zegt de Luxemburger, die erop wijst dat er in de afgelopen tien jaar 3 miljoen boerderijen in de EU zijn verdwenen.

De Eurocommissaris wijst erop dat de veestapel in de EU in diezelfde periode met 7,8 procent is gedaald. Als een boer stopt met het houden van vee, begint zijn opvolger daar niet weer mee, zegt hij. „Dat is een algemene trend die op een gegeven moment bedreigend is. Daarom is het naar mijn mening niet de weg voorwaarts om kunstmatig de reductie van de veestapel te versnellen.”

De uitdaging op het gebied van mest is ook een kans, stelt Hansen verder. „Want in andere delen van de EU zijn die meststoffen nodig.” Ook pleit hij ervoor om minder afhankelijk te worden van Rusland en Belarus, landen die door hun lage energiekosten voordelig kunstmest kunnen produceren. „Daarom moeten we de discussie niet beperken tot Nederland, maar de brede Europese economische mogelijkheden zien. Dat is iets waarbij technologische vooruitgang volgens mij kan helpen”, zegt Hansen. „En tegelijkertijd de druk op natuur en water in Nederland verminderen”, voegt hij eraan toe.

Verademing

„Ik word heel enthousiast van deze Eurocommissaris”, aldus SGP-Kamerlid André Flach na afloop van het gesprek. Volgens hem heeft Hansen een verstandige en realistische visie op de landbouw van de toekomst en de verschillen die er tussen landen zijn. „We gaan volgen of dit zich ook vertaalt in concrete daden.” BBB-leider Caroline van der Plas noemt de Eurocommissaris op X „een verademing”.

Hansen is Eurocommissaris sinds december 2024. Zijn voorganger, de Pool Janusz Wojciechowski, bezocht Nederland tijdens zijn vijfjarige termijn niet. „Ik kan u beloven dat het niet nog eens zeven jaar zal duren voor ik terugkom naar dit prachtige land”, aldus Hansen.