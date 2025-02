Fracties in Brussel voorzichtig positief over landbouwkoers

Eurocommissaris Christophe Hansen (Landbouw) beloofde woensdag een strenger handelsbeleid om boeren tegen oneerlijke concurrentie te beschermen. Tegelijkertijd moeten regels voor boeren simpeler worden, en moeten milieuvriendelijke boeren beter worden beloond. De Commissie wil de leefomstandigheden op het platteland verbeteren.

„Prima eerste woorden”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) in een verklaring. „Maar uiteindelijk gaat het erom dat we ook de honderden miljarden aan landbouwsubsidies anders gaan besteden.” Bij duurzame subsidies horen duidelijke voorwaarden, vindt Eickhout. „Het grote risico is anders dat we harde regelgeving overboord kieperen, maar de miljarden nog steeds naar intensivering stromen.”

BBB is vooral blij dat de Commissie zich richt op jonge boeren en minder bureaucratie. Over steun voor minder intensieve veehouderij is de partij juist bezorgd. „Wat ons wel hoopvol stemt is dat Hansen ook technologische oplossingen en innovatie omarmt als middel om emissies te reduceren”, aldus landbouwwoordvoerder Jessika van Leeuwen.

Ook de SGP is blij met de belofte van simpelere regels. „Alleen door vermindering van de regeldruk, kan de concurrentiekracht weer op peil komen”, zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen in een verklaring. De partij heeft nog wel „vragen” over het idee van zogeheten nature credits. Daarover is nog weinig duidelijk, maar het gaat om beloningen voor natuurvriendelijke acties.