Kerk van de Nazarener Breda opnieuw in ander pand

De diensten van de Kerk van de Nazarener trekken zo’n veertig bezoekers uit Breda en omgeving. De gemeente kreeg na de brand direct onderdak aangeboden van de eigenaar van een café-restaurant die een rooftopbar heeft op het dak van het oude Kadastergebouw in Breda, vlak bij de afgebrande kerk. De cafébaas sluit deze maand de deuren omdat het pand steeds meer onderhoud behoeft en toch gesloopt gaat worden, zodat hij op zoek kan gaan naar een andere plek.

De Kerk van de Nazarener heeft inmiddels een nieuwe locatie gevonden. Ze kan vanaf 30 maart tijdelijk terecht in een voormalig klooster. Het vroegere kerkgebouw wordt gesloopt. De gemeente beraadt zich op de huisvesting in de toekomst, zegt voorganger ds. Stephen Overduin. „We zijn ons breed aan het oriënteren. Inmiddels hebben we ook ontdekt dat sloop en nieuwbouw al snel een traject van twee tot drie jaar zal beslaan. De komende maanden zal meer duidelijk worden wat onze werkelijke mogelijkheden zijn. We hebben het volle vertrouwen dat God ook vanuit de as van de brand iets moois kan doen herrijzen.”