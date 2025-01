Brand verwoest gebouw Kerk van de Nazarener in Breda

„Bij gemeenteleden is veel verdriet en rouw’’, zegt voorganger ds. Stephen Overduin, „maar ook geloof en vertrouwen dat God ons verder leidt.”

De piano, geluidsapparatuur, het beamerscherm, de knielbank, een groot houten kruis, Bijbels, stoelen. De hele inventaris van de kerkzaal is in vlammen opgegaan of ten minste geblakerd en daarmee onbruikbaar.

Het was maandagochtend voor ds. Overduin „een grote schok’’ toen hij van de brand vernam. „Bij sommigen in de gemeente komt het nu pas binnen. Woensdagmorgen hielden we bij ons thuis Bijbelstudie. Daarvoor zouden we anders in de kerk zijn geweest. De Bijbels die we dan uit een kast gepakt zouden hebben, zijn nu allemaal weg. Elke keer ontdekken we weer: Dit missen we, dat missen we.”

Het gebouw, een voormalig buurtcentrum, is eigendom van de Kerk van de Nazarener. „Een jaar of tien geleden kochten we het van de gemeente Breda, die toen wijkcentra afstootte”, aldus Overduin. Het pand werd intensief gebruikt. „Een kerkgebouw moet doordeweeks niet leegstaan, vinden we.”

Ds. Stephen Overduin. beeld ds. Overduin

De diensten van de Kerk van de Nazarener trokken zo’n veertig bezoekers uit Breda en omgeving. Ook andere geloofsgemeenschappen kwamen in het gebouw samen: de Afrikaanse kerk Christ in Action en een Ethiopische geloofsgemeenschap. De hele week door waren er allerlei gemeente- en buurtactiviteiten. Een zangcoach en een kapster huurden ruimten in de kerk.

Kringen en vergaderingen wijken nu uit naar huiskamers. Voor komende zondag heeft de Kerk van de Nazarener al een oplossing gevonden. „Iemand die bovenin een leegstaand kantoorpand naast ons gebouw een rooftopbar heeft, nodigde ons uit daar voorlopig onze diensten te houden. Hij gaat van alles voor ons regelen. Heel bijzonder. Ook de zangdocente kan er terecht.”

Overduin kreeg na de brand, waarvan de oorzaak nog niet bekend is, veel bemoedigende reacties. „Overweldigend. Andere kerkgemeenten bieden hulp aan en bidden voor ons. Een zustergemeente in Oekraïne wil met een werk- en getuigenisteam komen om ons gebouw te helpen opknappen.”

Maandagavond hield de Bredase gemeente een bidstond. Overduin: „Er is verdriet, er is rouw, maar ik proef in de hele gemeenschap ook de overtuiging dat God dit kan gebruiken tot grote dingen in Zijn Koninkrijk. Niet een gebouw, maar God is onze schuilplaats. Dit is verdrietig en erg, maar er is veel vertrouwen, veerkracht en geloof in de toekomst.”

De achtergrond van de Kerk van de Nazarener is internationaal, schrijft de gemeente op haar website. „Het is een kerkgenootschap dat rond 1900 in Amerika is ontstaan uit een opwekking. De Kerk van de Nazarener haar naam duidt op de man die ons voor is gegaan, Jezus van Nazareth.”