Overijssel vindt wolf die niet schuw is een ‘probleemwolf’

De wolf is echter een beschermde diersoort, waardoor het alleen in uitzonderlijke gevallen is toegestaan om een wolf te doden. Dat kan als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn. „Wij vinden dat een wolf per definitie schuw moet zijn. Als het dier daar geen blijk van geeft, beschouwen we dat als een probleemwolf”, zei Von Martels in een gesprek met de Overijsselse Staten, waaruit hij input haalde voor het IPO-overleg van volgende week.

De provincies zouden hun gezamenlijke plan over de omgang met de wolf in eerste instantie al eerder vaststellen, maar ze besloten in december daar meer tijd voor te nemen omdat ze niet op één lijn zitten. Een belangrijk punt van discussie is de definitie van een probleemwolf. „We zien vandaag de dag dat een wolf niet altijd meer schuw is. Daar komen problemen van”, aldus Von Martels.

In Overijssel zijn nog geen wolvenroedels gevestigd, iets wat in Drenthe, Friesland, Gelderland en Utrecht wel het geval is. Wel trekken er wolven door de provincie. „We verwachten dat op een gegeven moment ook Overijssel gevestigde wolven heeft”, aldus Von Martels, die mogelijkheden wil hebben om de wolf te kunnen beheren. „Want we willen voorkomen dat we dezelfde problemen krijgen als andere provincies.”

Partijen als de SGP, PVV en het CDA spraken zich duidelijk uit tegen de wolf. „Kort door de bocht: afschieten”, zei PVV-Statenlid Jeroen Kikkert. Sybren Stelpstra van de ChristenUnie riep juist op tot „een bepaalde nuchterheid”. Stelpstra: „Punt één: de wolf is er. Punt twee: er zijn Europese regels en daar hebben we ons aan gecommitteerd. We moeten dat accepteren.”