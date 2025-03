Gelderland verwelkomt ‘zij-instromer’ Wigboldus als nieuwe CdK

Onder anderen de Overijsselse commissaris Andries Heidema en burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn spraken Wigboldus toe in een volle Statenzaal. Ook wethouders, dijkgraven, ambtenaren en de Zuid-Hollandse CdK Wouter Kolff waren naar Arnhem gekomen voor de installatie van de 55-jarige Wigboldus, die ook hoogleraar sociale psychologie is en niet eerder een politieke functie bekleedde.

Wigboldus omschreef zichzelf als „zij-instromer”, omdat hij geen lid is van een politieke partij en „tot vandaag geen ervaring had als politiek ambtsdrager”. Ook zei hij het belangrijk te vinden dat er ruimte is voor verschillende meningen in het politieke en maatschappelijke debat en dat hij als commissaris van de Koning een verbinder wil zijn.

„Uw Gelderse Staten geven al jaren het goede voorbeeld door elkaar met respect te behandelen. Vaak scherp op de inhoud, maar zacht op de persoon”, stelde de nieuwe commissaris in zijn eerste toespraak. „Dat past bij mij. Ik kijk ernaar uit om Gelderland nog veel beter te leren kennen.”

Eerder op de dag nam de provincie afscheid van Henri Lenferink, die bijna anderhalf jaar als waarnemend CdK werkte in Gelderland. Lenferink nam in september 2023 de taken over van John Berends, die terugtrad na berichten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en niet terugkeerde. Berends was woensdag aanwezig bij de installatie van Wigboldus, die een kort dankwoord aan hem en andere Gelderse oud-commissarissen richtte.