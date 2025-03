Veldkamp: discussie in Kenia is goed, democratie staat onder druk

„Kenia heeft een moderne grondwet. Desondanks hebben de gebeurtenissen van afgelopen zomer ook in onze samenleving bezorgdheid gewekt over de rechtsstaat en de verantwoordingsplicht”, reageerde Veldkamp op een vraag van een Keniaanse journalist. Die vroeg waarom het staatsbezoek aan Kenia toch is doorgegaan, ondanks de weerstand bij veel Kenianen. Sinds het aantreden van president William Ruto in 2022 is er grote onrust in het land: rond en tijdens protesten werden tientallen mensen ontvoerd en kwamen nog eens tientallen mensen om.

Veldkamp stelt dat de zorgen tijdens het staatsbezoek zijn besproken en dat die discussie nog steeds gaande is. „We hebben een volwassen relatie tussen onze landen waarin we dit soort zaken kunnen bespreken”, aldus de minister.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gingen dinsdag in gesprek met jongeren over hun zorgen. Zelf voert Veldkamp ook gesprekken over deze onderwerpen met onder anderen Mudavadi. „Er zijn veel landen waar je verkiezingen kunt voorspellen voordat ze hebben plaatsgevonden. Niet in mijn land, niet in dit land. Wij zijn landen met gekozen regeringen, waar we de volwassenheid in onze relatie hebben om zaken van wederzijds belang te bespreken.”