Zeebodemonderzoek laat zien hoe enorme zeespiegelstijging verliep

Volgens de studie is het zeewater ongeveer 38 meter gestegen in een periode van ongeveer 8000 jaar. Daardoor verdween Doggerland, de uitgestrekte landbrug die tot dan toe tussen het vasteland van Europa en het huidige Groot-Brittannië had gelegen. In het gebied zijn in de zeebodem tientallen boringen uitgevoerd vanaf schepen. De onderzoekers hebben zo stukjes van oude veenlagen naar boven gehaald en die vervolgens geanalyseerd en gedateerd. Dat heeft in combinatie met modelberekeningen veel informatie opgeleverd over het verloop van deze grote zeespiegelstijging.

Kennisinstituut Deltares, dat het onderzoek leidde, noemt de inzichten „van groot belang voor het huidige begrip van de impact van opwarming op ijskappen en daarmee op zeespiegelstijging”. Ook de Universiteit Utrecht, TNO, NIOZ, TU Delft en de Universiteit van Amsterdam hebben aan het onderzoek meegewerkt. De onderzoekers hebben hun resultaten woensdag gepubliceerd in Nature.

Het klimaat verandert continu door natuurlijke oorzaken. De huidige opwarming van de aarde wordt voor het belangrijkste deel echter veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen die mensen veroorzaken. Het VN-klimaatpanel IPCC ziet dat tegenwoordig als een onomstotelijk feit. De grote vraag is hoe snel de zeespiegelstijging ditmaal zal gaan. Op dit moment is dat in de Noordzee zo’n 30 centimeter per eeuw, oftewel 3 millimeter per jaar. Het IPCC verwacht echter nog een versnelling.

Hoofdonderzoeker Marc Hijma van Deltares denkt dat het onderzoek niet alleen belangrijk is voor de wetenschap, maar ook voor beleidsmakers. „Door gebruik te maken van gedetailleerde gegevens uit het Noordzeegebied kunnen we nu de wisselwerking tussen ijskappen, klimaat en zeespiegelstand beter in de vingers krijgen”, zegt Hijma in een verklaring. „Op deze manier kunnen we ons beter voorbereiden op de gevolgen van de huidige klimaatverandering, bijvoorbeeld door in te zetten op klimaatadaptatie.”