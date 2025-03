Nieuwe gedeputeerden provincie Groningen beëdigd

Vrijwel de hele oppositie gaf geen steun aan de benoeming van gedeputeerde Gouke Moes (energie), die in zijn eerdere rol als BBB-fractievoorzitter het bekladden van een regenboogzebrapad in Appingedam in eerste instantie niet veroordeelde. Hij werd benoemd met 26 van de 40 geldige stemmen. De coalitiepartijen hebben samen 24 zetels.

Het coalitieakkoord ‘Mit Mekoar’ verschilt volgens veel Statenleden niet veel van zijn voorganger ‘Veur Mekoar’, dat was opgesteld door BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang. Die coalitie viel in september nadat vooral CU de BBB betichtte van onbetrouwbaar bestuur omdat de boerenpartij tegen een windpark had gestemd dat al vele jaren op de planning stond.

Na veel gesprekken is het vertrouwen terug, zei GroenLinks-fractievoorzitter Nadja Siersema. „We hebben verbinding gevonden. Uiteindelijk viel het erg mee met de verschillen.” De nieuwe BBB-fractievoorman Erik Smelt benadrukte dat de vier partijen duidelijk hebben afgesproken nieuwe wind- en zonneparken op land niet toe te staan, maar plannen „in de pijplijn” uit te voeren. „We zitten op één lijn. Mensen kunnen ons vertrouwen.”

De coalitie wil dat gaswinning uit kleine velden „zo snel als mogelijk” stopt, terwijl BBB en VVD daar eerder nog ruimte voor boden. Een motie om (ook bij het Rijk) nog eens duidelijk te maken dat er „geen enkele ruimte is voor gaswinning in Groningen” werd unaniem aangenomen.

De Groningse politiek heeft zich eerder uitgesproken tegen de eventuele komst van een kerncentrale. Dat uitgangspunt blijft staan, zeiden de BBB en andere coalitiepartijen.

In het akkoord staat dat de provinciale motorrijtuigenbelasting de komende jaren bevroren blijft, maar GroenLinks wil bij eventuele financiële problemen het gesprek over eventuele verhoging aangaan. De VVD zei ervan uit te gaan dat GroenLinks niet morrelt aan de afspraken.

Het nieuwe college telt zes gedeputeerden, van wie alleen de partijloze Susan Top (mijnbouw) ook in het vorige college zat. De overige gedeputeerden kregen de steun van 34 Statenleden, met uitzondering van Karin Dekker (GroenLinks), die 30 stemmen kreeg.