D66 beticht PVV van sabotage bij wet over strafproces

In het Wetboek van Strafvordering staat wat autoriteiten moeten doen bij het opsporen, vervolgen en berechten van verdachten. De vernieuwing van de wet is een enorme operatie met acht wetboeken en honderden pagina’s aan wetteksten. Kamerleden die eerder aanpassingen voorstelden, kregen de gelegenheid om die samen met ambtenaren bij te schaven zodat er geen technische juridische fouten in de wet zouden komen.

„Na een proces van dertien jaar komen ze in een ochtendje even met een paar fundamentele wijzigingen die niet eerder besproken zijn”, zei Sneller over de voorstellen van de grootste regeringspartij PVV. „Een behoorlijke middelvinger naar de rest van de commissie. En veel belangrijker nog, een middelvinger naar Nederlanders die mogen rekenen op zorgvuldige wetgeving.”

De PVV-voorstellen zijn erop gericht om het gebruik van zogeheten strafbeschikkingen tegen te gaan. Daarbij mag het OM zelf een straf opleggen, zonder dat de rechter uitspraak doet. Gevangenisstraf is dan niet mogelijk.

Van Dijk vindt „dat strenger straffen de manier is om criminaliteit aan te pakken”, schrijft hij in een van zijn voorstellen. Daarvoor is volgens het PVV-Kamerlid een „breed scala” aan straffen nodig, meer dan bijvoorbeeld de boetes en taakstraffen die het OM tot zijn beschikking heeft.