Eenmalige uitkering uit pensioenpot jaar uitgesteld

Dat meldde minister Van Hijum (Sociale Zaken) onlangs aan de Eerste Kamer. Het is voor pensioenuitvoerders niet langer haalbaar om het ”bedrag ineens” per 1 juli 2025 uit te keren, vindt de minister. Daarin speelt mee dat op pensioenfondsen de plicht rust ouderen goed over hun keuze te informeren.

Pensioenfondsen hadden een periode van negen maanden gevraagd om de uitvoering van de regeling voor te bereiden. Inmiddels resteren er minder dan drie maanden tot 1 juli 2025.

Daar komt bij dat de Eerste Kamer nog niet over het bedrag ineens heeft gedebatteerd. De wet kan in de senaat op een ruime meerderheid rekenen, uitgaande van de stemuitslag in de Tweede Kamer.

Het bedrag ineens is een eenmalige mogelijkheid om tot maximaal 10 procent van het pensioenvermogen te laten uitkeren. Ouderen kunnen dat geld bijvoorbeeld gebruiken om een reis te maken of een deel van de hypotheekschuld af te lossen.