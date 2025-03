VS overwegen om niet langer hoogste NAVO-commandant te leveren

De zogeheten Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), die de verdediging van Europa leidt, is sinds de oprichting van de NAVO altijd een Amerikaanse generaal. Maar de regering van president Donald Trump wil bezuinigen en de aandacht verleggen naar het pareren van opkomend China. Daarom wil zij de taak voortaan aan een Europeaan laten, zo klinkt het al langer. Inmiddels liggen er plannen op tafel voor zo’n beladen reorganisatie, concludeert NBC uit gesprekken met twee ingewijden en een vergaderverslag.

De huidige SACEUR, viersterrengeneraal Chris Cavoli, zwaait komende zomer af. De tweede man is in de regel een Brit en dat is ook nu zo. Een Europese SACEUR is in het verleden vaker geopperd, maar dan werd vaak tegengeworpen dat een Amerikaan beter het bevel zou kunnen voeren over ook de nucleaire strijdkrachten van de NAVO.

Het plan om de leiding over de verdediging van Europa af te staan, maakt volgens NBC deel uit van een breder reorganisatieplan. Sommige van de huidige elf Amerikaanse commandocentra zouden kunnen worden samengevoegd en zo teruggebracht tot vijf. Het militaire zenuwcentrum voor Europa en voor Afrika zouden bijvoorbeeld kunnen samengaan. De SACEUR is ook hoofd van het Amerikaanse commando in Europa.

De reorganisatie zou kosten moeten besparen. Of en wanneer die zijn beslag zou moeten krijgen, is volgens NBC onduidelijk. Voor sommige onderdelen is steun nodig van het Congres, het parlement van de VS.