Politie vermoedt misdrijf bij overlijden Pool in Beverwijk

De man, Radoslav Macioszek, werd op donderdag 1 augustus rond 07.00 uur dood aangetroffen in park Scheybeeck aan de Velserweg in Beverwijk (Noord-Holland). De politie gaat ervan uit dat hij tussen woensdag 31 juli 23.00 uur en donderdag 1 augustus 06.45 uur om het leven is gekomen.

De Pool leefde in Nederland en had een zwervend bestaan in Beverwijk. Hij verbleef in een tentje in het park en had geregeld contact met voornamelijk andere mannen van Poolse komaf die ook een zwervend bestaan hebben in Nederland.

Volgens het tv-programma Opsporing Verzocht, dat dinsdag aandacht besteedde aan de zaak, heeft de politie een verdachte in beeld. Die verliet het park de bewuste nacht kort na 04.00 uur. Hij droeg een opvallende trui met strepen. De politie is in de zaak op zoek naar een mogelijke getuige die in die nacht in het park was. Hij wordt tussen 40 en 50 jaar geschat en droeg een spijkerbroek en een wit t-shirt.

Opsporing Verzocht meldt dat een wandelaar tussen 03.00 en 04.00 uur die nacht geschreeuw hoorde uit het park. „Het leek op een ruzie tussen twee mannen. Mogelijk was het geluid afkomstig van Radoslav en degene die hem doodde.”