Synode CGK spreekt weer over toekomst kerkverband 

Dat blijkt uit de dinsdag op de website van de CGK gepubliceerde agenda. De synode van Rijnsburg-Nunspeet, die ook eind januari al een zittingsweek had, wordt dinsdag hervat. Op die dag bespreken de afgevaardigden diverse rapporten, zoals een revisieverzoek om het besluit uit 2022 dat de CGK niet deelnemen aan de zogeheten Nationale Synode, te herzien. Ook ligt er die dag een verzoek op tafel om terug te komen op het besluit uit 2022 dat de CGK niet participeren in de Raad van Kerken.

Openbaar

Woensdag wordt de hele vergadering, zowel ‘s morgens, ‘s middags als ‘s avonds, gewijd aan een bespreking van een rapport van het moderamen over de toekomst van het kerkverband. De bespreking zal, zoals de agenda er nu uitziet, in het openbaar plaatsvinden.

Wat er in dat rapport staat, is nu nog niet openbaar gemaakt. De synodeweek van eind januari eindigde met de vaststelling dat er onder de afgevaardigden onvoldoende steun bestond voor het creëren van zogeheten interim-classes. In die classes zouden, zo had een door de synode ingestelde commissie voorgesteld, al die cgk’s moeten plaatsnemen die vrouwen in het ambt hebben bevestigd of die stellig voornemens zijn om dat te gaan doen.

Minste schade

Dit voorstel zou alleen nader onderzocht en uitgevoerd kunnen worden als ten minste 80 procent van de afgevaardigden het zou steunen, stelde het moderamen. Toen op vrijdag 31 januari bleek dat daarvan beslist geen sprake was, trok de commissie haar voorstel in. Waarop de preses, ds. P.D.J. Buijs, de vergaderweek „verbijsterd, verlegen, verslagen en beschaamd” afsloot en aangaf dat het moderamen zich zou gaan bezinnen op een oplossing „die de minste schade” zal opleveren voor de CGK.

Het gesprek hierover zal dus volgende week woensdag worden voorgezet. De synode, die net als de achterliggende jaren weer via een livestream te volgen zal zijn, vergadert behalve dinsdag en woensdag ook donderdag en vrijdag. De locatie is ook nu weer de Oenenburgkerk in Nunspeet.