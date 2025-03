Advocaat tegen kroongetuige: vindt u dit zelf een logisch verhaal

Aan het slot van de reeks vragen over B.’s verleden met Taghi vroeg Vito Shukrula, een van de advocaten van Taghi: Vindt u het zelf een logisch verhaal? De uitspraak zorgde voor consternatie in de zaal. „Dat is gewoon een waardeoordeel, dat is geen vraag”, reageerde een van de advocaten-generaal. „Ik stel voor dat we het bij de feiten houden.” Een van de raadsheren merkte op dat de ondervraging van de advocaat „niet erg zakelijk” was. „Ik merk dat ik op mijn handen zit, maar ik wil op geen enkele manier de indruk wekken dat ik iemand help”, zei de voorzitter toen hij de discussie beëindigde.

Op verschillende momenten knetterde het in de verhoren tussen de kroongetuige en de advocaten, maar ook tussen het gerechtshof en de verdediging. Zo kreeg een van de advocaten van hoofdverdachte Saïd R. het verwijt te „tetteren” van de voorzitter van het hof toen hij een van de advocaten-generaal in de rede viel. „U neemt wel erg veel ruimte in”, zei de voorzitter.

Deze week zijn drie dagen uitgetrokken voor het verhoor van de kroongetuige in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, de ondervraging gaat donderdag verder. B. is en wordt over meerdere onderwerpen bevraagd, zoals zijn relatie tot de medeverdachten, zijn wetenschap over de zes moorden waar Marengo over gaat en of hem gunsten zijn verleend in ruil voor zijn verklaringen. Het gerechtshof hoopt de zaak vanaf eind dit jaar inhoudelijk te behandelen.