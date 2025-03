Asielopvang in Jaarbeurshal Utrecht sluit per april

RTV Utrecht sprak met meerdere asielzoekers die al maandenlang in de hal zouden verblijven. Voor dergelijke lange opvang is de locatie niet geschikt, zo vertelden ze de omroep. Er zijn onvoldoende voorzieningen op de locatie en in de hal lopen muizen. De gemeente „erkent dat mensen te lang in de opvang verblijven en dat de kwaliteit onvoldoende is”, aldus RTV Utrecht.

De regionale COA-woordvoerder legt uit dat de opvang in de Jaarbeurshal van de gemeente en de veiligheidsregio Utrecht is. Hij weet dus niet direct hoe de zaken daar verlopen. Wel zegt hij dat de gemeente de wens had binnen drie weken na opening in oktober een andere locatie te vinden. Dat is niet gelukt. Daardoor „verbleven mensen er soms vijf tot zes weken, sommigen langer”.